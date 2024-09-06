شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة يسجل 3400 جنيه للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر عند 3400 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بعد ارتفاع أمس بحوالي 30 جنيهًا على خلفية صعود السعر العالمي للذهب.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3886 جنيها.

عيار 21 يسجل 3400 جنيه.

عيار 18 يسجل 2914 جنيها.

الجنيه الذهب 27200 جنيه.

الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع حيث تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، يأتي ذلك وسط تركيز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تشكل حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو 17.1 دولار عند 2543.10 دولار للأوقية، بعدما لامست 2554 دولارًا.