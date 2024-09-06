شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى فى مدينة "دهب" بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك مساء أمس الخميس، عقب تفقده لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ورافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

وتفقد وزير الإسكان، الوضع الحالى للمحطة، موجهاً بسرعة البدء فى أعمال تأهيل ورفع كفاءة المحطة، من أجل تقديم الخدمة فى أفضل صورة، والحفاظ على أصول المحطة، والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال، وسرعة إنهاء أعمال التأهيل ورفع الكفاءة.

كما وجه الوزير، برفع كفاءة المحطة لتكون معالجة ثلاثية، وبأعلى المعايير، والتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة بعد تأهيل المحطة لتناسب الأغراض المختلفة لإعادة الاستخدام طبقا لمعايير الكود المصري، والمعايير الدولية المعمول بها .