بعد اختيارها للمرة الثالثة لتقديم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. إليكم أبرز إطلالات إيميه صياح في هذا الحدث

ميرنا وليد - بيروت - تستعد مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية إيميه صياح لتقديم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024.

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والجدير بالذكر أنها المرة الثالثة الذي يتم فيه اختيار إيميه لتقديم الحفل، بعدما اختيرت لتقديم الحفل بداية في العام 2016 حين فازت ساندي ثابت باللقب، كما قدمت الحفل مرة أخرى في العام 2022 وأحرزت حينها ياسمينا زيتون اللقب.

وتالقت إيميه خلال تقديم الحفل بإطلالات متنوعة، اتسمت جميعها بالأناقة، إذ ظهرت عام 2016 بإطلالتين مختلفتين من توقيهع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

جاء الفستان الأول باللون الفضي، وبقصة طويلة تعانق الجسد، وضيقة من الأعلى، بينما واسع من الأسفل. وجاء مكشوف الصدر وبصيحة الأوف شولدر وبدون أكمام مع حمالات رفيعة. كما جاء محدد الخصر. وتميز الفستان بتطريزات الورود التي تزين الفستان بالكامل، بالإضافة إلى تفصيل المربعات الصغيرة التي جاءت على شكل شبكة.

أما الفستان الثاني، فجاء باللون الأسود، وبقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة من الأعلى مع أكمام طويلة شفافة. وجاء مزموم عند الخصر وينسدل منه باقي الفستان بطريقة واسعة. كما جاء مطرزا بالكامل بحبوب الكريستال البراقة.

وفي عام 2022، اختارت إيميه أيضا إطلالتين ساحرتين من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، ففي الأولى ارتدت فستان ملكي فاخر باللون الفضي، وجاء مزينا بحبيبات كريستالية على طول التصميم، وجاء بقصة ضيقة تعانق الجسد وطويلة تلامس الأرض، كما تميز بشق اسفل الصدر، واقترن بكاب طويل من أقمشة التول الشفافة.

أما في الإطلالة الثانية، فاختارت إيميه فستان باللون الأحمر، بتصميم رائع، إذ جاء بقصة طويلة تلامس الأرض، وتميز بشق جانبي مع فتحات جانبية بارزة عند الخصر، بالإضافة إلى صيحة الأكتاف العريضة والأوف شولدر التي أعطت لمسة ملكية للفستان.