شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: أتمنى أن يكون مهرجان المسرح المصري حدث ينتظره الناس كل عام والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان محمد رياض خلال ندوته بتليفزيون الخليج 365 عن سبب الإعلان عن المكرمين بشكل فردي وليس جماعي كما هو المعتاد من قبل، حيث قال: الإعلان بهذا الشكل هو نوع من أنواع الدعاية، فلو قمت بالإعلان عنهم بشكل جماعي أكون بذلك خسرتهم، ولكن عندما أعلن عنهم فرادى يحدث لغط وترقب عن المكرم القادم، إلى أن نعلن عن العشر مكرمين في خلال شهر، وهذا كان بالاتفاق العام الماضي مع اللجنة الإعلامية في خطة الدعاية.

وتابع: كان أول دعاية قدمتها العام الماضي أن تكون الدورة باسم الزعيم عادل إمام، وفي أول اجتماع للجنة العليا للمهرجان العام الماضي اتفقنا أن ينزل هذا المهرجان لرجل الشارع لأن المهرجان كان يخاطب فئة معينة، وكنت أتمنى في حياتي أن يكون المهرجان حدث فني ينتظره الناس كل عام، وأنا أرى المهرجان القومي هو أكبر مهرجان في العالم كله وعلى هذا الأساس أحلم.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.