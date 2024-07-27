شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائيًا في إسبانيا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان أحمد سعد اليوم السبت، حفلاً غنائيًا في إسبانيا، حيث يقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحًا مؤخرًا، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

أحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوى حفلاته في الساحل الشمالي، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلاً غنائياً مؤخرا ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب .

وقدم مؤخراً أحمد سعد عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحا كبيرا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، مؤخراً الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.