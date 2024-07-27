ميرنا وليد - بيروت - جورج خباز الممثل والكاتب اللبناني الذي أبدع بأهم الأعمال التمثيلية التي لا تمر مرور الكرام، فمن منا لا يذكر "ساعة بالإذاعة"؟ أو مسرحياته "كذاب كبير، هلأ وقتا، شو القضية، عالطريق، ناطرينو، ورا الباب، مع الوقت.
.يمكن" كما كان له بصمة مميزة في مسلسلي "براندو الشرق والنار بالنار".
موقع "الفن" التقى بـ جورج خباز في مهرجان بياف، وتحدثنا معه عن المناسبة، الى جانب تعامله مع الممثل ومقدم البرامج عادل كرم في مسرحية جديدة بعنوان "خيال صحرا".
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - جورج خباز: " مسرحية خيال صحرا سبب عودتي الى المسرح وعادل كرم صديقي ودوره يليق به كثيرا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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