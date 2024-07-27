أول تعليق من تامر حسني بعد نجاح حفله في مهرجان العلمين.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته بنجاح حفله في مهرجان العلمين بدورته الثانية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وشارك تامر حسني، جمهوره مجموعة صور من حفله بمهرجان العلمين، وعلق عليها قائلا : "فخور إن مصر بقى فيها أول مهرجان عالمي حقيقي بكل المقاييس مهرجان العلمين في نسخته التانية، وبجد من كل قلبي فرحان بكل الحضور الكريم وبالاستعراضات والمواهب اللي قدمتها.

وتابع : "عباقرة المسرح العربي اللي ساعدوني في تصميم وإخراج المسرح بالشكل ده بشكرهم إنهم بيصدقوني في كل حفله وفعلًا بنطلّع كل مرة بنتيجة أجمل من اللي قبلها، لإن جمهورنا يستاهل يشوف الإبهار اللي في العالم بره أنه بقى في مصر.

حفل تامر حسني في مهرجان العلمين



وكان احيا الفنان تامر حسني، حفل غنائي امي، الجمعة، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين.

وشهد الحفل العديد من المفاجآت لجمهوره، كما قدم العديد من المواهب برفقته في الحفل، كما حضرت المطربة الشابة سارة هيثم، صاحبة Cover أغنية ياما ليالي، الشهير على موقع تيك توك، وشاركت سارة هيثم، تامر حسني، غناء أغنيته الشهيرة اطمن.