شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز مقيمة في الجيم قبل العودة للدراما والسينما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

تقيم النجمة ياسمين عبد العزيز بشكل دائم تقريبًا في الجيم خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ إعلان تعاقدها على بطولة مسلسل جديد مع شركة سينرجي للعودة به إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن موسم 2024، حيث ترغب ياسمين في استعادة رشاقتها بشكل كبير بالتزامن مع تحضيراتها للعودة إلى السينما والمسرح أيضًا.

ياسمين عبد العزيز استطاعت إنقاص وزنها بشكل كبير من خلال ممارسة التمارين الرياضية على مدار الأسابيع الماضية، وكشفت عن ذلك من خلال الفيديوهات التي تنشرها بشكل دوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام والتي كان آخرها فيديو كشفت فيها عن استعادة رشاقتها وسألت الجمهور على رأيهم بعد فقدان وزنها قائلة: "كده تمام ولا اخس اكتر؟

ياسمين عبد العزيز قررت العودة بقوة إلى نشاطها الفني مجدداً ليس فقط في الدراما وإنما في السينما والمسرح أيضاً، حيث تكسر ياسمين عبد العزيز غيابها عن السينما على مدار ست السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، إذ تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ويكتبه خالد جلال الذي تعاونت معه في معظم أفلامها. من المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة.

هذا بالإضافة إلى استعداد النجمة للعودة إلى الوقوف على خشبة المسرح بعد غياب دام 21 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في مسرحية كده أوكيه عام 2023؛ حيث تعاقدت رسمياً على مسرحية جديدة لعرضها خلال الفترة المقبلة. والعرض المسرحي يجمعها بالفنان كريم فهمي، وتشارك في البطولة الفنانة إيمان السيد. بينما يتولى إخراج المسرحية خالد جلال.

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها مسلسل "َضرب نار" فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.