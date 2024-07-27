شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان نبتة يدعم الروح الريادية للأطفال بيوم الرائد الصغير 18 أغسطس بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مهرجان نبتة للأطفال المقام ضمن النسخة التانية من مهرجان العلمين الجديدة، على الاهتمام بالطفل من كافة الجوانب، وتنمية مواهبه المختلفة، وكانت ريادة الأعمال الصغيرة من ضمن الفعاليات التي اهتم بها المهرجان من أجل تشجيع الأطفال الشابة على اكتشاف أنفسهم من خلال الروح الريادية للأعمال ومزجها بالتعبير الفني من خلال الرسم والألوان.

وروج مهرجان نبتة للأطفال بالفعاليات الخاصة بيوم الرائد الصغير، المقرر إقامته يوم الأحد 18 أغسطس المقبل، حيث نشر برومو تشويقي للفعالية عبر "فيسبوك"، معلقا عليها: " مستنينكم يوم 18 أغسطس في يوم الرائد الصغير، بأنشطة كتيرة ومختلفة وكمان عرض مواهب نبتة.. ما تفوتش أكبر مهرجان للأطفال في العلمين الجديدة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

