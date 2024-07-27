شكرا لقرائتكم خبر عن كارتون العائلة السعيدة مفاجأة مهرجان نبتة بالعلمين الجديدة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان نبتة الذى يقام تحت مظلمة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، عن برومو كارتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" و سمسم" و "سونيا" و "رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى، ويعرض قريباً.

وكشف مهرجان نبتة عن ورشة بعنوان "ستوب موشن" وهى ورشة في صناعة الكرتون، حيث يعيش الطفل مغامرة كاملة بدايةَ من تصميم الشخصية المقّربة لقلبه باستخدام الصلصال Playdough حتى اخراج الفيلم الكرتوني الخاص به مع المخرج حازم جودة وذلكي وم 17 أغسطس المقبل.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.