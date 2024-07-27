“يلعن أبو الناس”.. محمد حماقي يصدم الجمهور بألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أزاح النجم المصري محمد حماقي، الستارة عن ألبومه الصيفي “هو الأساس”، بطرح أربع أغنيات منه حتى الآن. البداية كانت عند أغنية “واكلة الجو” منذ أسبوعين، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، إذ قدّم من خلالها لوناً غريباً عليه، حسبما أوضح متابعوه، أقرب للشعبي.

الأغنية الثانية التي عرّضت حماقي لهجوم واسع في الساعات الماضية، هي “صدمة”، التي صدمت الجمهور بالفعل بسبب كلمات أحد مقاطعها، وقال فيها “يلعن أبو الناس”، لتكون هذه المرّة الأولى التي يستخدم فيها مثل هذه الألفاظ في مشاريعه الغنائية طوال مشواره الفني.

مؤلف كلمات الأغنية مصطفى حسن، لم يجد أي غرابة فيها، كاشفاً في تصريحات صحافية عن أنها لا تستحق هذه الضجة، وأنه تمّ استخدام الكلمة ذاتها في أغنية للفنانة نوال الزغبي، قالت فيها “ملعون أبو الناس العزاز”، وبالرغم من ذلك حققت نجاحاً كبيراً ولم تتعرّض لهذا الهجوم مثل أغنية “صدمة”.

حماقي، طرح أربع أغنيات من ألبومه الصيفي هي: “صدمة”، “واكلة الجو”، “شاغلة الناس” و”بناقص”، ومن المفترض أن يطرح باقي الأغنيات بطريقة السينغل خلال أيام موسم الصيف. ظهر المطرب المصري في الملصق الدعائي للألبوم بإطلالة مختلف، حيث صبغ شعره باللون الأبيض، لتكون هذه المرّة الأولى التي يظهر فيها لجمهوره بهذه الصورة.

ويُشار إلى أنّ حماقي، يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية ضمن موسم الصيف الحالي، منها في 22 آب (أغسطس) المقبل في العاصمة السعودية الرياض، حيث شارك متابعيه على “إنستغرام” بالملصق الدعائي الخاص به، معلّقاً عليه: “أهل الرياض وحشتوني، استنوني يوم 22 آب على مسرح أبو بكر سالم لمناسبة كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.