شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لأبطال الجزء الأول من الموسم الرابع لـ Emily In Paris والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس مجموعة من الصور الجديدة لأبطال الجزء الأول من الموسم الرابع لمسلسل Emily In Paris، المنتظر طرحه أغسطس الجارى.

كما أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الرابع من سلسلة Emily in Paris على جزأين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقف الإنتاج الذى حدث أثناء إضراب الكتاب والممثلين المزدوج فى عام 2023، على أن يعرض الجزء الأول من الموسم الجديد من سلسلة Emily in Paris في 15 أغسطس الجارى، بينما سيتبعه الجزء الثانى فى 12 سبتمبر المقبل.

وكان قد أقيم حفل لمؤسسة amfAR خلال مهرجان كان السينمائى الذى أقيم الشهر الماضى، والذى يجمع من خلاله الأموال للبحث فى القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وخلال الحفل ظهرت عارضة الأزياء ويني هارلو والممثلة العالمية باريس جاكسون على خشبة المسرح لبيع دور غير معلن عنه في الموسم الخامس من مسلسل Emily in Paris الذى يطرح على منصة نتفليكس.



مسلسل Emily In Paris



الموسم الرابع من Emily In Paris



الجزء الأول من الموسم الرابع من Emily In Paris



Emily In Paris



بطلة مسلسل Emily In Paris