"لقيت نفسي تريند في إسرائيل".. دياب يكشف سبب حماسه لعرض مسلسل "مليحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف الفنان دياب، كواليس نجاح مسلسل "مليحة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024 وأثار جدلًا كبيرًا في إسرائيل بسبب مناقشته القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة في قطاع غزة وسط استشهاد ونزوح الآلاف.

وتحدث دياب، عن تصدره التريند في إسرائيل بسبب المسلسل، وأنه شعر بالسعادة نظرًا لرسالة المسلسل التي أحدثت ضجة في الرأي العام الإسرائيلي إلى جانب إعداد العديد من التقارير الإسرائيلية التي طالبت بوقف عرض المسلسل.

وعن تصدره التريند في إسرائيل بسبب مسلسل "مليحة"، فقال: "كنت عايز مسلسل مليحة ينزل بسرعة لما لقيت نفسي تريند في إسرائيل، لقيت القنوات الإسرائيلية بتنزل صورتي قبل عرض المسلسل، فده كان مخليني عايز المسلسل ينزل".

واحتفل "دياب" بنجاح مسلسل "مليحة" وقت عرضه ونشر صورة من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها مرتديًا زي القوات المسلحة وعلق: "طول عمري كنت بحلم إني أتشرف وألبس الزي العسكري زي الشرف والهيبة والحمد لله ربنا حقق لي حلمي شكرًا لكل حد كان سبب في الشرف ده".

تدور أحداث مسلسل "مليحة" في إطار درامي حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر وسط العديد من الصعوبات.

ويشارك ببطولة المسلسل النجمة ميرفت أمين، الفنان أشرف زكي، الفنانة حنان سليمان، الفنان علي الطيب، الفنان أمير المصري، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

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