بالصور..عمر الشناوي يشارك في تشييع جنازة المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص الفنان عمر الشناوي، على حضور تشييع جثمان المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال في مسقط رأسهم بكفر القصار في كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وظهر الشناوي، في الجنازة متأثرًا برحيلهم وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وفوجئ الوسط الفني والإعلامي اليوم الخميس بخبر وفاة المنتجين حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم على طريق الضبعة، ونجاة المنتج تامر فتحي من الحادث ونقله لأحد المستشفيات في حالة حرجة.

وكانت آخر مشاركات الفنان عمر الشناوي بمسلسل "الوصفة السحرية" وشاركه البطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داود، وكارولين عزمي، وتدور الأحداث حول معاناة عدد من الزوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن، تأليف هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، وإخراج خيري سالم.

يذكر أن، عمر الشناوي يشارك الفنان عمرو سعد بطولة فيلمه الجديد "الغربان" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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