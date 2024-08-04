شريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا" ومتابع يطلب منها هذا الطلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة شريهان صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال وهي مفعمة بالحيوية ولاقت إعجاب جمهورها.

وجاءت التعليقات: "اشتقنا، الديفا حبيبنا، وحشتينا، حب كبير، أجمل فنانة، الجماله في أبهى صورة".

وطالبها أحد المتابعين بمعاودة الظهور إعلاميًا بعد غياب سنوات وقال: "نفسي تطلعي تعملي لقاء في أي قناة بقالنا كتير أوي مسمعناش صوتك حتى يبقى ذكرى ليكي في الحياة".

احتفلت النجمة شريهان خلال الساعات القليلة الماضية بعيد ميلاد ابنتها تالية القران الـ 15 في جو عائلي، ونشرت صور من الاحتفال عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وظهرت تالية ومن أمامها كعكة عيد الميلاد وعلقت شريهان: "كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وانتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

وكشفت شريهان في وقت سابق عام 2021 عن قصة إنجاب طفلتها تالية القرآن، ومرورها بالعديد من الصعوبات والمخاطر أثناء فترة حملها، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "كنتي حلم وأمنية تمنتها على شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تعلب معي وألعب معها، قلت لها أتمني، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل، وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضة الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكنتي دعوتي المستجابة".

واستكملت: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل، ولكي الخيار في الاختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة وإهدائها أخ أو أخت، فاخترت هدية ربي قلت لهم هو يعلم وأنت لا تعلمون، الهدية لا ترد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لك كوني فكنت دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شيء".

وتحرص النجمة شريهان على مشاركة جمهورها ومتابعيها صور ومقاطع فيديوهات من حياتها اليومية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقوم بالتعليق على الأحداث سواء كانت سياسية أو اجتماعية وتلقى إعجابهم.

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

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