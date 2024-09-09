أبرزها الكرنب.. هذه الخضروات تحافظ على صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أن مجموعة الخضروات التي تجمع البروكلي والملفوف (الكرنب) والقرنبيط لها تأثير كبير على صحة القلب، من خلال خفض ضغط الدم.

وبحسب ستادي فايندز، أجريت الدراسة في جامعة إديث كوان في أستراليا، واستهلك المشاركون حوالي 300 جرام (حوالي 4 حصص) من مزيج من البروكلي والكرنب والقرنبيط والملفوف يوميا لمدة أسبوعين، والتي تنتمي للخضروات الصليبية.

وتوصلت النتائج إلى أن تناول 4 حصص من الخضروات يومياً لمدة أسبوعين أدى إلى خفض ملحوظ في القراءة العليا لضغط الدم.

وتمت مقارنة نتائج ضغط الدم مع مجموعة أخرى استهلكت نفس الكمية من خضروات جذرية، مثل البطاطس والقرع والبطاطا الحلوة والجزر.

وبعد أسبوعين فقط من تناول الخضروات الصليبية، شهد المشاركون انخفاضا متوسطا في ضغط الدم الانقباضي على مدار 24 ساعة بمقدار 2.5 ملم زئبق، مقارنة بالتدخل الضابط.

وكان هذا التأثير أكثر وضوحا خلال ساعات النهار، بمتوسط ​​انخفاض قدره 3.6 ملم زئبق.

ولاحظ الباحثون أن هذا الانخفاض يمكن أن يترجم إلى انخفاض خطر الإصابة بالقلب والأوعية الدموية الرئيسية، بنسبة 5% تقريباً.

الدراسة وجدت أيضا أن المشاركين الذين تناولوا الخضروات الصليبية كانت لديهم مستويات أقل من الدهون الثلاثية في دمائهم، مقارنة بتناولهم للخضروات الجذرية.