لماذا نشعر بالطعم المر في الفم؟.. لن تتوقع السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الشعور بالطعم المر في الفم بعد تناول أطعمة أو مشروبات معينة أمر طبيعي، ولكن إذا استمر هذا الشعور فترة طويلة حتى بعد تنظيف الأسنان، فقد يشير إلى أمراض معينة.

ووفقا للدكتورة فاليريا أنتوفييفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، قد يشير الطعم المر في الفم إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل مرض الجزر المعدي المريئي الذي غالبا ما يكون المسبب للطعم المر في الفم، بحسب جازيتا رو.

وتقول: "تمنع حلقة الألياف العضلية في الجزء السفلي من المريء من تحرك الطعام إلى الأعلى-العضلة السفلية العاصرة للمريء. ويعتمد تطور المرض على انخفاض كفاءة هذه العضلة. أي هي في الحالات الطبيعية تعمل بمثابة "باب" لا تسمح لمحتويات المعدة بالعودة إلى المريء، ولكنها في حالة المرض لا تعمل مطلقا. وقد يكون السبب السمنة والتدخين وتناول مشروبات غازية وغيرها. لذلك يحدث ارتجاع حمضي، وفي حالة ارتجاع الصفراء من المعي الاثني عشري يشعر الشخص بطعم المرارة في فمه".

وتشير الطبيبة، إلى أن هذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مشكلة أكثر خطورة، مثل التهاب المريء وقرحة المريء أو تضيقات في المريء أو سرطان المريء. كما أن صحة تجويف الفم والأسنان (التسوس والتهاب اللثة وغيرها) قد يسبب الشعور بالطعم المر.

ووفقا لها، قد يكون جفاف الفم سببا في الشعور بالطعم المر. وسبب هذا الجفاف يمكن أن يكون داء السكري ومتلازمة شيغرين أو تناول أدوية معينة أو التدخين. وسبب جفاف الفم هو قلة إفراز اللعاب وبما أن اللعاب يلعب دورا في تقليص عدد البكتيريا في تجويف الفم فإن قلته تؤدي إلى زيادة عددها وظهور الطعم المر.

وقد يكون السبب داء المبيضات الفموي (القلاع)، التي هي عدوى فطرية ناجمة عن زيادة Candida albicans في الفم. وهذا الفطر يوجد في الجسم وعلى الجلد. لذلك إذا ظهرت ظروف ملائمة لنموه فسوف تظهر بقع بيضاء على اللسان ويرافقه الطعم المر.