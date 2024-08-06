سميّة الألفي مُطالبة بدفع تعويض مالي لجارتها.. ما القصّة؟

فوجئت الممثّلة المصريّة، سميّة الألفي، بقيام جارتها بتحرير محضرٍ بحقّها، في قسم شرطة الجيزة.

في التّفاصيل، قامت جارة “الألفي”، التي تسكن في الطّابق العلويّ، بتحرير محضر لدى الجهات المختصّة، طالبت بموجبه الحصول على تعويض مالي قدره ٧٥ الف جنيه، بسبب تضرّرها من الحريق الذي شبّ في شقّة “الألفي” منذ شهرين تقريبّا.

في إفادتها، ذكرت جارة الممثّلة المصريّة، أنّها تعيش في إحدى دول الخليج العربيّ، وعندما عادت إلى مصر، خلال الأيّام القليلة الماضية، فوجئت بأنّ الحريق الذي شبّ في شقّة سمية الألفي، امتدّ إلى شقّتها في الطّابق العلويّ وأصابها بأضرار بالغة، كما التهم الأثاث والعديد من محتويات الشّقّة، لافتةً أنّها طالبت سميّة الألفي بالتّعويض عليها لكنّها تنصّلت من الدّفع.

نذكر أنّ حريقًا كبيرًا كان قد شبّ في منزل سميّة الألفي، بسبب ماس كهربائيّ أدّى إلى اشتعال غرفة الجلوس والمطبخ وحمّام المنزل، بينما كانت الممثّلة المصريّة ونجلها المنتج عمر فاروق الفيشاوي نائمَين واستفاقا على دخّان شديد تسبّب بعدم قدرتهما على التّنفّس أو الخروج من المنزل، ما استدعى حضور فرق الإطفاء والإسعاف لمساعدتهما.

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نشير أنّ سُميّة الألفي كانت قد أعلنت تعافيها مؤخّرًا من مرض السّرطان بعد أن خضعت في العام ٢٠٢١ لعمليّة جراحيّة خطيرة، إذ استأصلت ورمًا في الصدر من الدرجة الرابعة.