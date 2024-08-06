هنا الزاهد تخوض أولى تجاربها السينمائية مع النجم آسر ياسين

تستعد الفنانة هنا الزاهد لخوض أولى تجاربها السينمائية مع النجم آسر ياسين، حيث تبدأ قريباً تصوير فيلمهما الجديد "إن غاب القط"، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، حيث من المقرر انطلاق تصوير الفيلم في النصف الثاني من شهر آب (أغسطس) الجاري، وهو من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار، ومن المقرر الإعلان عن باقي أبطاله خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، تستمر هنا الزاهد في تصوير فيلم "ري ستارت" من بطولة النجم تامر حسني، والذي توقف تصويره مراراً بسبب انشغال تامر في حفلاته الصيفية، وهو من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كلٌ من: محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا...، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وحتى الآن لم تعلن الشركة المنتجة عن موعد نهائي لعرضه.

وتنتظر هنا الزاهد عرض مسلسل "إقامة جبرية"، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وقد انتهت من تصويره منذ فترة وتظهر خلاله لأول مرة بشخصية جديدة عليها وبعيدة من الكوميديا، وتشارك هنا في بطولته مع عدد كبير من النجوم، بينهم: صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، وعايدة رياض.

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