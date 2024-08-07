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إطلالة الملكة رانيا في استقبال حفيدتها تلفت الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - استقبلت الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن عبد الله الثاني، حفيدتها الملكة "إيمان" إبنة ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة، بإطلالة أنيقة.


وظهرت الملكة رانيا في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي، بطقم أنيق باللون الاخضر الفاتح، يتألف من قطعتين، وهو عبارة عن قميص طويل وواسع مع سروال من الكتان واسع القدمين، من علامة Zimmermann.
وانتعلت الملكة رانيا حذاء بكعب عال باللون الأبيض، من Dior، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون الأبيض، من Fendi، وتزينت بمجوهرات نرصعة بالماس من Marli.
ومن الناحية الجمالية، تركت الملكة رانيا شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان البرونزية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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