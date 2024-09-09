- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - حرص الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس والنجمة الأميركية لورين سانشيز، على الظهور بإطلالة لافتة عند وصولهما إلى مدينة نيويورك يوم الأحد.
ووصل الزوجان بطائرة هليكوبتر، وشوهدت لورين وهي تهبط بالطائرة، قبل أن يصعد الزوجان إلى سيارتهما المضادة للرصاص، والتي كانت محاطة بأمن بيزوس.
وظهر بيزوس البالغ من العمر 60 عاماً، بملابس غير رسمية، إذ اختار تيشرت باللون الأزرق الداكن وسروالاً من الجينز الأزرق.
وحرصت لورين، 54 عاماً، على إظهار أسلوبها المميز، من خلال حقيبة يد من "HERMES"، تبلغ قيمتها حوالى 28000 جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن يصدر الكتاب، الذي يحمل عنوان "الذبابة التي طارت إلى الفضاء"، هذا الشهر، وهو مستوحى من معركة طفولتها مع عسر القراءة وحب الطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر لورين سانشيز بإطلالة كاجوال برفقة زوجها .. وسعر حقيبتها سيصدمكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.