شكرا لقرائتكم خبر عن موقف لن ينساه كريم عبد العزيز على خشبة المسرح فى "حكيم عيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز، ثلاث أيام متتالية يوم الخميس 8 حتى 10 أغسطس، حيث ينتظر جمهور النجم كريم عبد العزيز عرض المسرحية ومشاهدته على خشبة المسرح مرة أخرى بعد مسرحية حكيم عيون التى قدمها فى 2001.

ومن ذكريات النجم كريم عبد العزيز في مسرحية حكيم عيون، تحدث وقتها مع النجمة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة يوم 29 يناير 2020 عن موقف لن ينساه في المسرحية.

وقال: "المفروض أنا كنت واقف على المسرح وحلمي هيجي يقدم المشهد معايا، حلمى تأخر الظاهر كان بيلبس الجزمة أو حاجة وأنا واقف على المسرح، والمفروض حلمي يجيلي، هو مجاش، شاورت عليه لمساعد المخرج، فقالي تكلم خمس دقايق، فقولت للجمهور معقولة أخويا مش موجود وطلعت من على خشبة المسرح ودخلت جوه لفريق عمل المسرحية وقولت لهم أنتوا فاكرني جورج أبيض أنا بترعب من المسرح لو مجاش وطلع همشي".

وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فنتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مسرحية السندباد تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو.