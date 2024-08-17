أشرف زكي مع لاعبي النادي الأهلي.. وروجينا تعلق: "إيه الروح الرياضية دي يا زملكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستمتع الفنان أشرف زكي بعطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، ونشر صورة جديدة تجمعه بعدد من لاعبي النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر أشرف زكي وهو على الشاطئ مع عدد من لاعبي النادي الأهلي وهم محمد مجدي قفشة، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم والتقط معهم صورة تذكارية وعلق عليها: "الزمالك في القلب لكن نحترم ونقدر نجوم النادي الأهلي".

وقامت زوجته الفنانة روجينا بإعادة نشر الصورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بنفس التطبيق وعلقت: "ايه الروح الرياضية دي يا زملكاوي".

كما أعادت نشر الصورة مايا ابنة الفنان أشرف زكي على حسابها وعلقت: "صاحب القاضية مع إحدى ضحاياه"، ليعيد لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة نشر الصورة عبر حسابه وعلق عليها: "بس بابا يزعل".

وشارك الفنان أشرف زكي خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024، بينها: مسلسل "مليحة" بطولة الفنان دياب.

يذكر أن أخر مشاركات الفنان أشرف زكي كانت بمسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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