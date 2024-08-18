حورية فرغلي تكشف سراً عن فيلمها الجديد

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن سر تذيعه للمرة الأولى عن مشاركتها في فيلمها الجديد "المدرسة"، إضافة إلى موقفها من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2025.

وقالت حورية : "أواصل في الفترة الحالية التحضير لمسلسل جديد سوف يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2025، وسوف أعلن عن تفاصيله واسمه بمجرد الاستقرار على فريق العمل".

وتابعت: كما أصور حالياً فيلمي الجديد "المدرسة"، وأجسد خلاله شخصية تشبه شخصيتي في مسلسل ساحرة الجنوب، وأعد الجمهور بجرعة رعب مختلفة".

وكشفت حورية عن سر تذيعه للمرة الأولى عن مشاركتها في الفيلم حيث أكدت أنها قامت بتركيب أنف من السيليكون في الفيلم، لأنها لا تحب أن تظهر بأي تشوهات.

وأشارت خلال حديثها إلى أن حلمها المؤجل هو تقديم شخصية تاريخية في عمل فني، وتحديدًا شخصية حتشبسوت، وحاولت أكثر من مرة إقناع المنتجين بالعمل لكنهم كانوا يؤجلون الفكرة بسبب الميزانية.

فيلم "المدرسة" بطولة حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد الحديني.

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