تكريم صبا مبارك في الدورة السادسة من ميدفست مصر

قررت إدارة ميدفست مصر تكريم النجمة الأردنية صبا مبارك في الدورة السادسة من الملتقي والذى ستقام فعالياته في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر القادم بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، وذلك احتفالا بمسيرتها الفنية.

وأشار مينا النجار مؤسس ومدير ملتقى ميدفست – مصر "سعداء باختيارنا النجمة والمنتجة الأردنية صبا مبارك لتكريمها بجائزة الملتقي والتي تُمنح سنوياً للشخصيات السينمائية المتميزة التي تساهم في الارتقاء بالفن السينمائي، فهي فنانة أردنية تمتلك مسيرة ثرية في السينما، والتلفزيون والمسرح عبر دول العالم العربي".

وأضاف " حالة فنية مختلفة، استطاعت بموهبتها أن تجعل المشاهد يرى فيها نفسه من خلال الأدوار التى تجيد أختيارها بذكاء، فدخلت قلوب الوطن العربي عامة والشعب المصري خاصة بشخصياتها المختلفة التى قدمتها وناقشت تفاصيل متنوعة ومتعددة وخاصة في "العلاقات" وهى موضوع الملتقي هذا العام.

صبا مبارك: لديّ سبب إضافي للسعادة بهذا التكريم

وعلى الجانب الآخر قالت صبا مبارك "سعيدة بهذا التكريم من مهرجان ميدفست مصر، ولديّ سبب إضافي للسعادة، أن هذا التكريم من مهرجان يكرس نفسه للدمج بين عالم صناعة الأفلام والموضوعات الاجتماعية من منظور مختلف، وهي مبادرة نحتاجها في مجتمعاتنا العربية، وأسعى دوماً للاهتمام به في أعمالي".

"العلاقات" محور ملتقى ميدفست السينمائي للأفلام القصيرة

وأشارت نادين إيميل واحمد نبيل من فريق برمجة المهرجان أنه كعادة كل دورة بأن تحمل موضوعًا معينًا للأفلام المشاركة، وهذا العام "العلاقات" هي الموضوع الرئيسي للمسابقة، وأضافت "فموضوع العلاقات ثري بشكل كبير، حتى أنه يستعصي الحديث عن العلاقات الإنسانية على جميع أشكالها وتعاطي المرء معها والقدرة على الخوض فيها، لذلك السينما هي العالم الذي نستطيع أن نرى من خلاله تفاصيل هذه العلاقات وتشريحها على الشاشة".

ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يستهدف تقديم الفعاليات المرتبطة بالصحة والقضايا الاجتماعية في الأفلام عبر عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة الدولية، يعقبها مناقشات عن محتوي قضية الفيلم ومنظوره من وجهة نظر الجمهور، كما ينظم المهرجان أيضًا الحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بالصحة والأفلام ببرنامج حول مدار السنة.

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