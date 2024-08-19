نسرين طافش بفستان قصير ودرة برفقة زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية مميزة ارتدت خلالها فستان مشجر قصير.

آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سيمون

شاركت الفنانة سيمون متابعيها صورًا جديدة لها، أثناء إحيائها حفل غنائي بـ جدة، ونشر الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ديانا هشام

نشرت الفنانة الشابة ديانا هشام، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت ببطن مكشوف، وحازت على تفاعل متابعيها.

درة

خطفت الفنانة درة الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور خضعت له، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة زوجها.

هشام جمال

شارك الفنان هشام جمال متابعيه، أحدث ظهور له، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كاجوال.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم بملامح هادئة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل المتابعين.

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لأحدث جلسة تصوير ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

أصالة

شاركت الفنانة أصالة متابعيها، صورًا جديدة من حفلها الأخير بقرطاج، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض والأسود.

مريم أوزرلي

ظهرت الفنانة التركية مريم أوزرلي بدون مكياج، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.