شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام امرأة بالتخطيط لبيع قصر إلفيس بريسلي بطريقة احتيالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت اتهامات فيدرالية إلى ليزا جانين فيندلي بالاحتيال عبر البريد وسرقة هوية خرى لـ محاولة بيع منزل المغنى العالمى الراحل إلفيس بريسلي في وقت سابق من هذا العام، تم القبض على فيندلي، وهي امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا من ميسوري، بتهمة التخطيط لخطة لإجراء بيع احتيالي لـ قصر جريسلاند، قصر بريسلي الواقع في ممفيس بولاية تينيسي.

اشترى المغني الأسطوري القصر في عام 1957، وعاش هناك حتى وفاته في عام 1977، ومنذ ذلك الحين، كان القصر وجهة للمعجبين الذين يريدون تقديم احتراماتهم للموسيقي.

تم دفن إلفيس هناك، وكذلك والديه وابنته ليزا ماري وابنها بنيامين كيو.

أثيرت تساؤلات حول مصير المنزل الأيقوني في وقت سابق من هذا العام، عندما ظهرت وثيقة وزُعم أن ابنة بريسلي ليزا ماري وقعت عليها في عام 2018 لتأمين قرض بقيمة 3.8 مليون دولار (من Naussany Investments and Private Lending LLC في ميسوري وادعت الشركة أنه تم استخدام القصر كضمان في القرض، والذي لم يتم سداده أبدًا.

وبالتالي زعمت وزارة العدل الأمريكية أن فيندلي قالت زوراً أن ليزا ماري، التي توفيت في يناير 2023، أخذت قرضًا من Naussany Investments، وهو مقرض خاص وهمي، ووضعت جريسلاند كضمان للقرض وفشلت في سداد الدين.

وزعمت وزارة العدل أن فيندلي كانت تسعى للحصول على 2.85 مليون دولار من عائلة بريسلي لتسوية الدين، ونشرت إشعار حجز عقاري احتيالي في إحدى صحف ممفيس معلنة أن جريسلاند سيتم بيعها بالمزاد العلني لأعلى مزايد.

كما زعم المدعون أن فيندلي استخدمت مجموعة متنوعة من الأسماء المستعارة المرتبطة بمقرض خاص وهمي يسمى Naussany Investments & Private Lending LLC (Naussany Investments)، وهذا يشمل انتحال شخصية محتالة نيجيرية للحصول على الفضل في الخطة في وقت سابق من هذا العام.

إذا أدينت فيندلي، فقد تواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن،وولم تعلق عائلة بريسلي علناً على الاتهامات.