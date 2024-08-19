شكرا لقرائتكم خبر عن Deadpool & Wolverine يتغلب على الجوكر في الأعلى ربحاً بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم الحركة والابطال الخارقين Deadpool & Wolverine رقماً قياسياً جديداً في سلسلة تحطيمه للأرقام القياسية ليتغلب على فيلم الجوكر ويصبح أعلي فيلم مصنف R "للكبار فقط" تحقيقاً للأرباح على مستوي العالم حتي يوم الخميس الماضي.,

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن الفيلم الشهير Deadpool & Wolverine انتزع التاج من فيلم الجوكر الذي ظل محافظاً عليه لسنوات طويلة، ليصبح الآن الفيلم المصنف R الأعلى ربحًا في الولايات المتحدة على الإطلاق على مستوى العالم بعد ان تخطي ايراداته 1.86 مليار دولار على مستوي العالم حتي الخميس الماضي.

وكان قد توج فيلم Joker في أكتوبر 2019، كأعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق، فقد فعل ذلك بتجاوزه لفيلم Deadpool لعام 2016 الذي بلغ 783 مليون دولار إيرادات.

وعلى سياق آخر، كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالي بيري عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، في الفترة التي سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك، تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.