هل يستغل دونالد ترامب معجبي تايلور سويفت في حملته الانتخابية؟

من الواضح أنّ دونالد ترامب، في عالم خاص به، إذ نشر بعض الصّور التي تمّ إنشاؤها بواسطة الذّكاء الاصطناعيّ على موقع Truth Social، مدّعيًا أنّ تايلور وجمهورها من Swifties كانا يحتشدان وراء حملته الرّئاسيّة لعام ٢٠٢٤.

وفي خطوة غريبة، شارك الرّجل البالغ من العمر ٧٨ عامًا هذه الصّور المزيّفة لنساء يرتدين قمصان تحمل عبارة “Swifties For Trump” وحتى ملصقًا لسويفت وهي ترتدي زيّ العمّ سام. مع تعليق “أنا أقبل بثقة”.

ولكن سويفت، على ما يبدو، لم تدعم أيّ شخص في الانتخابات المقبلة، ووفقًا لمطّلعين على عمق الأمور، فهي بالتّأكيد ليست في قطار ترامب. وقال مصدر مقرّب من المغنّية “إنّها لم تدعمه من قبل، وهي بالتأكيد لا تدعمه الآن.”

ويظلٌ السؤال المُلِحّ هو: هل كان ترامب يشير إلى حشد الذّكاء الاصطناعيّ المزيّف أم أنّه كان يدّعي بجدّيّة تأييد سويفت؟

الآن، لم يكن منشور ترامب خياليًّا تمامًا، إذ نشرت منظمة “ويسكونسن رايت ناو” صورة حقيقيّة لمعجبة بترامب، تبلغ من العمر ١٩ عامًا، كانت ترتدي قميصًا يحمل عبارة “Swifties for Trump” في تجمع حاشد في ولاية “ويسكونسن”. ومع ذلك، على الرّغم من هذا الإعجاب الوحيد، لا دليلَ حقيقيًّا على وجود حركة ضخمة تحمل اسم “Swifties for Trump”، كما قد توحي الصّور السّاخرة.

كانت سويفت صريحة سياسيًّا منذ الانتخابات النّصفيّة لعام ٢٠١٨، إذ دعمت الدّيمقراطيّين في ولاية “تينيسي” ثمّ ساندت بدعمها الكامل جو بايدن وكامالا هاريس في عام ٢٠٢٠. ما سبب ذلك؟ لقد أرادت أن تكون على “الجانب الصّحيح من التّاريخ”، كما أوضحت في فيلمها الوثائقيّ لعام ٢٠٢٠ بعنوان “ملكة جمال أمريكانا”. سويفت ليست مجرد صوت للدّيمقراطيّين، بل هي أيضًا مدافعة شرسة عن حقوق المثليّين وحقوق المرأة.

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وتنتشر إشاعات مفادها أنّ سويفت قد تظهر في المؤتمر الوطنيّ للحزب الدّيمقراطيّ في شيكاغو، ويتوقّع البعض أنّها قد تشارك في المؤتمر. بدأ جمهور سويفت بالفعل في التّعبئة، إذ يضمّ حساب Swifties4Kamala أكثر من نحو ٦٠ الف متابع، حتّى أنّ اللجنة الوطنيّة الدّيمقراطيّة تتبنّى ثقافة Swiftie، إذ تنشئ محطّات للحاضرين لصنع أساور الصّداقة، تمامًا كما هي الحال في حفلاتها الموسيقيّة.