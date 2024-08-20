تحيّة لروح الراحل سمير شمص في مهرجان لبنان المسرحي الدولي

أعلنت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» عن إقامة الدورة الثالثة من «مهرجان لبنان المسرحي الدولي» في «المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني»، في مدينة طرابلس في الفترة الممتدة من ٢٤ ولغاية ٢٦ أب /أغسطس، تحية الى الممثل القدير سمير شمص الذي توفي في ١١ آب/أغسطس ٢٠٢٤ عن عمر ناهز الـ ٨١ عامًا. وتحت شعار “تحية من طرابلس الى الجنوب الصامد” وبمشاركة عروض مسرحية عربية وأجنبية من البرتغال وتونس والجزائر وسلطنة عمان والبحرين وإيطاليا وفلسطين ولبنان حضورياً وعبر الإنترنت ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تتنافس فيها العروض على جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل إخراج وأفضل نص وجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة لجنة التحكيم والتي تضم كل من الممثل القدير عمر ميقاتي والكاتب والمخرج صلاح عطوي والفنانة بهية زيات .

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني الحائز على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية: «على أهمية إقامة المهرجان في ظل هذه الظروف الصعبة والمهرجان هو تحية الى اهلنا في الجنوب وفلسطين وشعارنا “الحب مقاومة والمسرح ثورة ” هو تحية الى كل الثائرين والمناضلين من أجل الحرية والعدالة والكرامة “.

هذا وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر، مهرجان تيرو الفني الدولي ، مهرجان صور المسرحي الدولي.