"مشاجرة مع طبيب".. محمد فؤاد يتصدر تريند "إكس" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر المطرب محمد فؤاد تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد تداول صور وفيديو عن دخول "فؤاد" في مشاجرة مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي.

وظهر في الفيديوهات مشاجرة عنيفة بين محمد فؤاد والطبيب، بينما حاول المتواجدون داخل المستشفى إنهاء المشاجرة والفصل بينهما.

وخضع الفنان محمد فؤاد مؤخرًا لفحوصات طبية، إثر معاناته من العصب السابع، منذ أكثر من شهر، وبدأ رحلة العلاج والتعافي في الساحل الشمالي، بعد عودته من ألمانيا إذ سافر من أجل العلاج من ألم في الظهر بالفترة من منتصف مايو حتى يوم 5 يونيو الماضي.

الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، علق على الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، برفقة عدد من الأفراد، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"

وكتب "أمين": "حدث اعتداء من المغني محمد فؤاد على طبيب والأطقم العاملة بمستشفى عين شمس التخصصي، وطبقًا لرواية الحاضرين، فإن فؤاد قال للطبيب: إنت عارف إنت بتكلم مين؟".

ووجه الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء رسالة للفنان محمد فؤاد، قائلًا: "إنت مواطن عادي زي أي مواطن في مصر، تستحق أفضل خدمة طبية (ممكنة)، ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى. حتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك، فهناك عشرات القنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والإبلاغ".

وأضاف: "أما إن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور، فأنت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب".

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