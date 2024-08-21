غادة عبدالرازق تفوز بجائزة «سيدة الدراما العربية»

وجهت الفنانة غادة عبدالرازق رسالة لـ جمهورها قدمت فيها الشكر لهم بعد فوزها بجائزة «سيدة الدراما العربية»، وجائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسلها «صيد العقارب».

كتبت غادة عبدالرازق عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «جمهوري الكريم الغالي أنتوا كل حاجة في الدنيا وأحلى حاجة ربنا كرم الواحد بيها».

أضافت «عبدالرازق»: «تشجيعكوا وحبكوا خلوا الواحد في أعلى مكانة.. شكرا من كل قلبي».

غادة عبدالرازق توجه رسالة لجمهورها

أبطال مسلسل «صيد العقارب»

مسلسل «صيد العقارب» بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، منال سلامة والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة «فينومينا» للإنتاج الفني.

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