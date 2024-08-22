ميرنا وليد - بيروت - إشتهرت الممثلة السورية نور علي في مسلسل "لعبة حب" ليس فقط بخفة دمها وأدائها الرائع، بل أيضاً بالـ ستايل الذي إعتمدته في العمل، وإطلالاتها المميزة والمنسقة بشكل ممتاز.

إليكم بعض هذه الإطلالات. وقد عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لعبة حب" التي إنتهت بزواج "سما" و"مالك" بعد أن إعترفت له بالخطة التي كانت قد نفذتها بمساعدة زوجة عمه "فريدة" وعمه "سلطان" لجعله يقع بحبها.

مسلسل "لعبة حب" هو النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار"، من إخراج فيدات أويار، وبطولة الممثلين معتصم النهار، ونور علي، وأيمن رضا، وجو طراد، وساشا دحدوح، ورنين مطر، شكران مرتجى، وترف التقي، وحسن خليل، وأيمن عبد السلام وجيري غزال.

كانت هذه تفاصيل خبر مع إنتهاء عرض مسلسل "لعبة حب".. إطلالات رائعة لـ نور علي بشخصية "سما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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