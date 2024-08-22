قناة رونالدو الجديدة على اليوتيوب تحطّم الأرقام القياسيّة، كم جمعت بتسعين دقيقة؟ 

أضاف كريستيانو رونالدو إنجازًا آخر إلى مسيرته اللامعة من خلال إطلاق قناته الخاصّة على موقع يوتيوب بعنوان “UR”.

وفي غضون ساعات من ظهورها لأوّل مرّة، حطّمت القناة الأرقام القياسيّة، إذ جمعت أكثر من مليون مشترك في ٩٠ دقيقة فقط، وهو إنجاز لم يتمّ الوصول إلى مثله بعد.

تُعد قناة رونالدو الجديدة بمثابة ضجّة كبيرة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ العالميّة، ومن المقرّر أن تعمل على تعميق علاقته بقاعدته الجماهيريّة الضّخمة.

مع أكثر من ٩٠٠ مليون متابع عبر منصّات مختلفة، فإن رمز كرة القدم البالغ من العمر ٣٩ عامًا ليس غريبًا عن المشاركة عبر الإنترنت.

ومع ذلك، يعدّ مشروعه على يوتيوب بتقديم شيء مختلف.

وفي تصريح له خلال إطلاق القناة، أعرب رونالدو عن سعادته بالمشروع.

وقال: “أنا سعيد جدًّا بجعل هذا المشروع ينبض بالحياة. لقد كان في ذهني لفترة طويلة، ولكن في النّهاية، لدينا الفرصة لجعله حقيقة”.

وأكّد نجم نادي النّصر السّعوديّ أنّ القناة ستذهب إلى ما هو أبعد من كرة القدم، إذ تقدّم للجماهير لمحة عن حياته الشّخصية، بما في ذلك عائلته، وروتينه الصّحّيّ، ونصائحه الغذائيّة ومشاريعه التّجاريّة.

وألمح رونالدو أيضًا إلى إجراء محادثات مع الضّيوف، التي يعتقد أنها “ستفاجئ النّاس”.

ويهدف محتواه إلى تزويد المعجبين بنظرة أكثر حميمية عن حياته واهتماماته، وتمتدّ إلى ما هو أبعد من الملعب

يُظهر أحد مقاطع الفيديو المميّزة عند إطلاق القناة إبداء رونالدو آراءه حول العديد من الألعاب الرّياضيّة، من الملاكمة وUFC إلى NBA وNFL، ممّا يكشف عن شغفه بالتّنس أيضًا.

بالنّسبة إلى الدّوري الأميركيّ للمحترفين، لم يشكّ نجم النّصر في اختيار مايكل جوردان بدلًا من ستيف كاري باعتباره الأفضل على الإطلاق.

وفي مقطع كاشف، اعترف البرتغالي بعدم قدرته على الاختيار بين نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال باعتباره المرشّح المفضّل للتّنس.

قناة رونالدو ليست مجرّد منصّة للتّرويج الذٌاتي؛ إنّها نظرة شاملة على الرّجل الذي يقف وراء الأسطورة.

يمكن المعجبين أن يتوقّعوا محتوى يغطّي مجموعة واسعة من المواضيع، وكلها مصمّمة لتقريبهم من نجمهم المفضّل.

ومع تأثير رونالدو الرّاسخ والنّجاح السّريع الذي حقّقته قناته على يوتيوب، من المتوقّع أن يصبح هذا المشروع الجديد قصّة نجاح أخرى في مسيرته الرّائعة بالفعل.

سواء كنت من عشاق كرة القدم المتعصّبين أو مجرّد فضوليّ لمعرفة حياة أحد أشهر الرّياضيين في العالم، فإن قناة رونالدو الجديدة تعدك بأن تكون جديرة بالمشاهدة..

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وفي السّاعات الماضية، شاركت عائلة كريستيانو سعادته لكون قناته على يوتيوب هي الأسرع في التّاريخ بالوصول إلى مليون مشترك ب ٩٠ودقيقة فقط. وقد أهدى الزّرّ الذّهبيّ الذي حصل عليه من يوتيوب إلى أبنائه.

وقد تخطّت قناة رونالدو على يوتيوب في أقلّ من ٢٤ ساعة أكثر من ١٣ مليون مشترك..