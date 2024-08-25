بالصور- الفنان شيبا يحتفل بخطوبة ابنته مريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد فاروق علي الشهير بـ "سيد شيبا" من فيلم "إبراهيم الأبيض" بخطوبة ابنته مريم ونشر صور من حفل الخطوبة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وحرص "شيبا" على الاحتفال بخطوبة ابنته في جو عائلي اقتصر على تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وعلق شيبة على صور الخطوبة: "بالأمس في حفل ضم العائلتين، تمت خطبة ابنتي مريم، مين هيفرح معايا ويقولي مبروك يا شيبا"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد فاروق علي كانت بمسلسل "توبة" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض بموسم دراما رمضان 2022.

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