السبت.. "السيمفوني" يعزف مؤلفات عالمية بقيادة محمد شرارة في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد شرارة في الثامنة والنصف مساء السبت ١٤ سبتمبر على المسرح الكبير وذلك بمشاركة مجموعة من النجوم الصاعدة في العزف الحائزين على العديد من الجوائز فى مسابقات موسيقية عالمية.

ويشارك في الحفل: سما نور الدين (تشيللو)، سما عبدالله، محمد سعيد، نور عبدالفتاح، يوسف أحمد عبدالباقي ونور عبدالله (ڤيولينة).، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.