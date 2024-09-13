هذا ما يفعله تناول الكشري على الريق بجسمك- مفاجأة 

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​​​​​​كتبت- أسماء العمدة:

تناول الكشري على الريق، خاصة بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى بعض الآثار غير المرغوبة على الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام.

يقول محمد الزغبي يؤدي تناول الكشري على معدة فارغة خاصة في الصباح إلى الحموضة وعسر الهضم

الكشري غني بالتوابل والخل، مما قد يزيد من إفراز حمض المعدة ويسبب حرقة المعدة وعسر الهضم، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

الانتفاخ والغازات

وأضاف أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، بإنه يحتوي الكشري على نسبة عالية من الألياف والبقوليات، والتي قد تسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانت الجهاز الهضمي غير معتاد عليها.

تقلبات في نسبة السكر في الدم

وتابع من خلال تصريح لمصراوي، إن الكشري غني بالكربوهيدرات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، ثم انخفاضها بشكل حاد، مما يسبب الشعور بالتعب والخمول.

زيادة الوزن

الإفراط في تناول الكشري، خاصة على الريق، قد يساهم في زيادة الوزن، وذلك بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية والدهون.

مشاكل في الجهاز الهضمي

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي، قد يزيد تناول الكشري من حدة الأعراض.

وأختتم الزغبي:" من الأفضل تناول الكشري كوجبة رئيسية خلال اليوم، بعد تناول وجبة إفطار صحية، عليك تجنب الإفراط في تناول الكشري، وتناول كميات معتدلة، وحاول إضافة المزيد من الخضروات الطازجة إلى الكشري لزيادة قيمته الغذائية وتقليل تأثيره السلبي على الجهاز الهضمي، يجب أيضًا شرب كمية كافية من الماء يساعد على الهضم ويقلل من الشعور بالانتفاخ، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بعض المكونات الموجودة في الكشري، مثل القمح أو البقوليات، تجنب تناوله".

اقرأ أيضًا:

"هوس التريند".. شاب يفقد حياته بسبب ثعبان (فيديو)

سبب وفاة إيهاب جلال.. أعراض احذرها تكشف الإصابة بجلطة المخ

لماذا نشعر بالسقوط بشكل مفاجئ أثناء النوم؟.. اعرف السر

دائما في ظهرك.. 4 أبراج فلكية تدعم وتدافع عن المقربين بكل قوة

3 علامات على الفم تنذر بتليف الكبد.. احذرها

5 فوائد غير متوقعة لكوب من عصير البرتقال لصحة الكبد والكلى