هل النوم بعد وجبة ثقيلة يسبب ارتجاع المريء؟- طبيب يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

عندما ننام، يتباطأ الجهاز الهضمي ويسترخي العضلة العاصرة السفلى للمريء، وهي العضلة التي تمنع عودة حمض المعدة إلى المريء.

سعيد شلبي يقول، إذا كنت قد تناولت وجبة كبيرة ودسمة قبل النوم، فإن المعدة ستكون ممتلئة، مما يزيد الضغط على هذه العضلة العاصرة ويزيد من احتمال ارتجاع الحمض.

وأضاف استشاري الكبد لمصراوي، أسباب أخرى تزيد من خطر ارتجاع المريء بعد الأكل

- نوع الطعام

الأطعمة الدسمة والحارة والمنكهة والتوابل والقهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية يمكن أن تزيد من إنتاج حمض المعدة وتزيد من خطر الارتجاع.

- الوزن الزائد

السمنة تزيد الضغط على البطن، مما يدفع حمض المعدة إلى أعلى.

- الحمل

يزيد هرمون البروجسترون خلال الحمل من استرخاء العضلات الملساء، بما في ذلك العضلة العاصرة السفلى للمريء.

نصائح طبية مهمة لمنع حدوث ارتجاع المريء قبل النوم

انتظر بضع ساعات قبل النوم

حاول الانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول وجبة دسمة قبل النوم.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

بدلاً من تناول وجبات كبيرة، تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.

تجنب الأطعمة التي تزيد من الحموضة

قلل من تناول الأطعمة التي تزيد من إنتاج حمض المعدة، مثل الأطعمة الدهنية والحارة والمنكهة والقهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية.

ارتداء ملابس فضفاضة

تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي تضغط على البطن.

رفع رأس السرير

حاول رفع رأس السرير بضع بوصات باستخدام أخشاب أو وسائد إضافية.

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