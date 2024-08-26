"داخل اليخت".. أحدث ظهور لـ جنات والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جنات أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من جمهورها.

ونشرت جنات الصورة، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كن أنت ولا تكن نسخة من الآخرين"، وظهرت بداخل اليخت، وارتدت شورت وتوب باللون البنفسجي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا حبيبتي، ملكة، ربنا يسعدك، القبطان جنات، قلبي، الله يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات، أغنية "واحدة واحدة" التي قامت بطرحها خلال الفترة الأخيرة، عبر جميع المنصات الغنائية.

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