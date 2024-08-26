شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عرض مسرحية "عامل قلق" بالإسكندرية إلى يوم 7 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الجماهيرى والنقدى الكبيرين قرر البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة استمرار عرض مسرحية "عامل قلق" بطولة الفنان سامح حسين لمدة 15 ليلة جديدة حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، المسرحية تعرض يوميًا فى تمام الساعة العاشرة مساءً على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

مسرحية عامل قلق

ولقد أعرب النجم سامح حسين، عن سعادته بنجاح مسرحيتة الجديدة الكوميدية "عامل قلق"، قائلاً: "أحمد الله على هذا النجاح وإقبال الجمهور بهذه الكثافة على الحضور ومشاهدة المسرحية، لافتًا إلى أن من دواعى سروره أيضًا أن المسرحية أعادت للمسرح لافتة "كامل العدد" التي كانت قد اختفت من المسارح منذ فترة.

وأضاف، فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن مسرحية "عامل قلق" نجحت في أن تسجل 3 أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ المسرح الدولى خلال عرضها أيام العيد حيث بفضل الله 3 ليالي من حيث الإيرادات وعدد من شاهد المسرحية.

يذكر أن مسرحية "عامل قلق" بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.