عاصي الحلاني يوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

وجه الفنان عاصي الحلاني رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حواره في برنامج "عرب وود"، متمنياً لها العودة بقوة إلى الساحة الفنية.

وقال عاصي الحلاني: "أنا بحبها كتير وأتمنى أنها ترجع أقوى وأقوى لأن شيرين علاقتي فيها أخوية وصداقة وعشرة وأتمنى أنها دايما تكون في أحلى حالاتها".

كشف عاصي الحلاني عن مشاريعه القادمة، حيث أعلن أنه يقوم بتصوير فيديو كليب لأغنية جديدة ستطرح الشهر المقبل، كما سيحيي حفلاً في مصر وآخر في الأردن.

ويذكر ان طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أحدث اغانية بعنوان "مازال عالبال" والتي إستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا عبر قناتها الشهيرة "يوتيوب".

أغنية "مازال عالبال" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية ومازال عالبال:

فاتت الأيام واليوم بيجيب 100..لا بعتلي سلام ولا عرفني النية

أهو راح وارتاح وسايبني أنا بستنى.. غابت الافراح عالجرح الله يعينا

ومازال عالبال ومازال غالى عليا.. وليالى طوال بحلم يرجع ليا

دبرنى يا خال دلنى وأرقف بيا.. قصرلي الغيبة بُعده بيقتل فيا

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