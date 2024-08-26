منى زكي تتعاقد على عمل درامي جديد لـ رمضان 2025

تعاقدت الفنانة منى زكي مؤخراً على بطولة عمل درامي جديد تشارك به في سباق دراما رمضان 2025، من إخراج محمد شاكر خضير، ومن المقرر التعاقد مع باقي أبطال العمل استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة القادمة.

منى زكي تواصل تصوير «رزق الهبل»

في سياق آخر تواصل الفنانة مني زكي تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم «رزق الهبل»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي يعتمد على البطولة النسائية، وتظهر مني زوجة محمد شاهين خلال احداث العمل، العمل من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد، ويدور في إطار كوميدي يعتمد على البطولة النسائية.

من ناحية أخرى قررت الفنانة منى زكي، التنازل عن الدعوتين الجنائية والمدنية ضد "يوتيوبر" متهم بتوجيه عبارات سب وقذف لها، وذلك بعد أن قدم اعتذارًا عما بدر منه.

وكشف المستشار شعبان سعيد، محامي الفنانة منى زكي، ، أن اليوتيوبر قدم اعتذاره وأسفه عن وقائع السب والقذف التي وجهها للفنانة منى زكي ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف سعيد، أنه بناءً على هذا الاعتذار وتوسط العديد من الأطراف الذين أعربوا عن أسفهم لما صدر عن المتهم، وتعهدهم بعدم تكرار الإساءة في المستقبل، وحرصًا من الفنانة منى زكي على مستقبل المتهم وعدم التأثير على أسرته في حال حبسه، فقد قررت قبول اعتذاره.

في وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية، كانت قد حكمت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

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