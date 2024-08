شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية مشاهدة حفل جوائز الإيمي لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب موعد بث حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76 والمقرر لها يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، بمشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية التي تسببت في إثارة الكثير من الجدل مؤخرًا وعلى رأسهم مسلسل baby reindeer، حيث سيتم بث الحفل على بعض من خدمات الفيديو والقنوات الحصرية.

ومن المقرر أن يكون البث الحي للحفل الأكثر شهرة في تاريخ الدراما على مدار 76 دورة تم بثها من قبل، على قناة ABC الأمريكية بالإضافة إلى بث الحفل عبر منصة Apple.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائز Emmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.