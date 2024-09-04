سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان سعد الصغير عن أداء مناسك العمرة ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر سعد وهو يرتدي ملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة وعلق: "الحمد لله على تمام العمرة، اللهم تقبل منا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته ولا ذنبًا إلا غفرته يارب العالمين".

يذكر أن آخر أغاني سعد الصغير كانت بعنوان "بابا الشغلانة" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتخطت حاجز المليون مشاهدة.

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