اشارت اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر في بيان، الى انه "يهم قيادة التيار تذكير جميع الكوادر والمنتسبين فيه أن آخر كلام للتيار في ملف التيار الداخلي وتحديدا النواب المفصولين والمستقيلين كان حلقة رئيس التيار على otv نهار الاثنين الماضي، لذلك لا لزوم للردّ على اي كلام يصدر عنهم بعد ذلك، مع احتفاظ حق قيادة التيار بالرد متى رأت ذلك ضرورياً عبر لجنة الإعلام".

كانت هذه تفاصيل خبر الوطني الحر: اخر كلام في ملف النواب المفصولين والمستقيلين كان لباسيل لذلك لا لزوم للردّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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