بطولة إنكلترا: أرسنال يهزم توتنهام في عقر داره ويصعد الى المركز الثاني

الرياص - اسماء السيد - لندن : عاد أرسنال بانتصار ثمين على جاره وغريمه التقليدي في شمال لندن توتنهام بالفوز عليه 1 0 الأحد ضمن المرحلة الرابعة من بطولة إنكلترا لكرةالقدم.

وسجل المدافع البرازيلي غابريال ماغالايش هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستغلا ركنية في الدقيقة 64.

والفوز هو الثالث لأرسنال هذا الموسم في 4 مباريات فرفع رصيده الى 10 نقاط ليرتقي الى المركز الثاني مستغلا خسارة ليفربول المفاجئة على أرضه أمام نوتنغهام فوريست 0 1 السبت.

ويتخلف أرسنال عن مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، بفارق نقطتين قبل لقائهما المرتقب على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

خاض أرسنال المباراة في غياب لاعبين مؤثرين في خط وسطه هم قائده وصانع ألعابه النروجي مارتن أوديغارد المصاب في كاحله خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية ولم تعرف مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، وديكلان رايس بداعي الايقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد برايتون.

في المقابل، غاب عن توتنهام لاعب وسطه المالي إيف بيسوما بداعي الاصابة بالاضافة الى المهاجم البرازيلي ريشارليسون.

وعلى الرغم من استحواذ توتنهام بنسبة كبيرة على الكرة في مطلع المباراة (77 في المئة)، لم يشكّل خطورة حقيقية على مرمى غريمه التقليدي في شمال لندن باستثناء محاولتين لجناحه السويدي ديان كوسيلفيسكي ومهاجمه دومينيك سولانكي في الدقائق العشر الاولى.

في المقابل، تصدى حارس توتنهام الايطالي غوغلييلمو فيكاريو لكرة رأسية خطيرة لمهاجم ارسنال الالماني كاي هافيرتس اثر عرضية من البرازيلي غابريال مارتينيلي (18).

وكان الاداء سريعا من قبل الطرفين ما ادى الى ارتكاب أخطاء فرفع الحكم البطاقة الصفراء 7 مرات في الشوط الاول بينها 5 للاعبي توتنهام.

وفي الشوط الثاني، نجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما ارتقى المدافع البرازيلي غابريال فوق الجميع ليسدد كرة رأسية اتته من ركلة ركنية انبرى لها بوكايو ساكا (64).

وضغط توتنهام في محاولة لادراك التعادل، لكن دفاع أرسنال بقيادة الثنائي الفرنسي وليام صليبا وغابريال وقف سدا منيعا لمحاولاته المتكررة.