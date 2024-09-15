الجيش: توقيف 4 مواطنين في بلدة طاريا – البقاع لإقدامهم على إطلاق النار

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه بتاريخ 15 /9 /2024، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا – البقاع، 4 مواطنين لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية. وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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