وفاة شاب غرقا في بحر صور وانقاذ 3 آخرين

عملت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر على سحب أربعة أشخاص من بحر صور، بعد تعرضهم للغرق. وتم نقل حالتين الى مستشفى جبل عامل في صور وحالتين الى المستشفى اللبناني الإيطالي، وقد توفي اللبناني محمد حسين شعلان مواليد 1994.

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