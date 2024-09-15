اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:30) من بعد ظهر يوم الأحد 15-09-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 15-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.
واعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم أطفال، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 15-09-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: هجوم جوي على ثكنة يردن في الجولان واستهداف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شلومي وموقع السماقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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