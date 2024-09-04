ماذا قال أحمد سعد عن تصدر أغنية "بنت ناس" التريند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شارك الفنان أحمد سعد بوستر أغنيته الجديدة "بنت ناس" احتفالا بتصدرها تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وعلق أحمد سعد على بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بنت ناس تريند 1 مصر وتريند في جميع الدول العربية".

وطرح الفنان أحمد سعد، أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "بنت ناس" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "بنت ناس" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار.

وتقول كلمات الأغنية:

تضحكلي الدنيا في ضحكتها

ويسرقني الوقت في قعدتها

دي بتاخد العقل بحلاوتها

انا مقابلتش اجمل منها

تتدلع تختارعلي ذوقها

و بسيبها علي راحتها بشوقها

عيني بتحسدها علي هدوئها

انا مببطلش كلام عنها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجمالها يشهد كل الناس

وعيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها

ويشارك الفنان أحمد سعد شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد" وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة.

ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات جادة وعفوية.

ويستعد أحمد سعد لإحياء حفلًا غنائيًا في شيكاغو يوم 27 سبتمبر المقبل.